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Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan turizm merkezinde çıkan yangında iki tekstil mağazası küle döndü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan turizm merkezinde çıkan yangında iki tekstil mağazası küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, Serik ilçesinde sabah 05.00 sıralarında yaşandı. Boğazkent Mahallesinde Mehmet Bızrak'a ait mağazalardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı iki tekstil mağazası tamamen yanarken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yanan deri mağazasının sahibi Mehmet Bızrak, sabah saat 05.00 sıralarında komşusunun kendisini arandığını, 15-20 dakika içinde işyerine geldiğini, ancak gelinceye kadar mağazasının kül olduğunu söyledi. İşyerinde deri ceket, kemer ve cüzdanların bulunduğunu maddi zararının yaklaşık 400 bin lira olduğunu söyleyen Bızrak "Neden çıktığını bilmiyoruz. Yan taraflara sıçramadan itfaiye tarafından söndürülmüş" dedi. - ANTALYA

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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