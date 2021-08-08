Son dakika haberi... Çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haberleri... Çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Yangında çiçekçi dükkanı küle döndü Antalya'nın turizm merkezi Belek'te bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korkuttu.

Çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Yangında çiçekçi dükkanı küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın turizm merkezi Belek'te bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korkuttu. Yangında dükkan tamamen küle dönerken, bir ev zarar gördü.

Yangın, Serik İlçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı. Kapalı olan dükkan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar çevrede bulunan kova, hortumlarla alevleri söndürmek için mücadele etti. Vatandaşların yaklaşmakta zorlandığı alevler zaman zaman korku dolu anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra söndürülen yangın sonrası çiçekçi dükkanı kutlanılamaz hale geldi. Bir ev ise alevlerden etkilendi. Polis yangın sonrası inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci