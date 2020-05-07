Turizm merkezi Uzungöl yaban hayvanlarına kaldı
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Turizm merkezi Uzungöl yaban hayvanlarına kaldı

Turizm merkezi Uzungöl yaban hayvanlarına kaldı
07.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:21

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl Korona virüs nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl Korona virüs nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl bugünlerde yaban hayvanlarına kaldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, sessizliğe büründü. Tüm dünyada etkili olan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşayan Uzungöl'de rezervasyonlar iptal edildi. Misafirlerini çam ağaçları ve ilkbaharda yeşilin binbir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinde yürüyüş yolları, parklar ve seyir terasları boş kaldı. Dünyada birçok ülkede salgınlara ve ölümlere sebep olan Korona virüsün görülmeye başlamasının ardından özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin rezervasyonlarının iptal edildiği öğrenilirken, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl bugünlerde yaban hayvanlarına kaldı.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl'deki bütün işletmelerin kapalı olduğunu belirterek, "Uzungöl'de bu zamanlarda bir dönüşüm sağlardık. Bir gelir elde ederdik. Misafirlerimiz yoğun şekilde Uzungöl'ü ziyaret ediyorlardı. Burası bir merkez buradan faydalanan çok kişi var. Dükkanların hepsi kapalı. Bu yaşadığımız sıkıntıyı bir an önce atlatarak bayram sonrası sezona girmeyi temenni ediyoruz" dedi.

1 Haziran sonrasının hazırlıkları başladı

Uzungöl'ün ilk kez sessizliğe büründüğünü dile getiren Akyüz, "Uzungöl'de bütün tesislerden hijyen çalışmaları yapılıyor. 1 Haziran sonrası sezona hazırlanıyoruz. Bize gelen misafirler 1 gece değil 5-6 gece kalıyorlar. Buradaki insanlarımızı riske sokacak bir pozisyonu oluşturmayacağız. Uzungöl tabiatın canlandığı en muhteşem zamanlarını yaşıyor. Sonbahar nasıl bir hazan yaşıyorsak bir güzelliği varsa şimdi de yeşilin her tonunun yaşandığı bir zaman var. 50 yıldır Uzungöl'ün bu kadar sessiz kaldığını görmedim. Turizm yokken de biz burada yaşarken bir hareketlilik vardı. Uzungöl tamamen ıssız. Kaderine terk edilmiş gibi. Çernobil'de nasıl bir yeri boşalttılarsa burada da aynısı olmuş gibi. Tabi bizim burada bir artımız var. Yabani hayvanlar istediklerini gibi hareket edebiliyor" şeklinde konuştu.

Rezervasyonlar iptal edildi

Uzungöl'de rezervasyonlarının bir çoğunun iptal edildiğini kaydeden Akyüz, "Normalde iptal edilmeyecek şekilde rezervasyonları yapıyoruz ama şuan herkes haklı. Paralarını geri yolluyoruz. Bu riski kimseye yaşatamayız. Temmuz ayından sonra Körfez ülkelerinden gelen misafirleri bekliyoruz. Uçak seferleri başlarsa yoğun bir şekilde buraya geleceklerine inanıyorum. Geçenlerde ayı ve yavruları evimin yanına kadar geldiler. Rahatsız edilmediklerini gördükleri anda her yere inebiliyorlar. Sincap, tilki bunlar her gün geliyorlar. Ana yola kadar inmeye başladılar. Her türlü hayvan var. Ayı, kurt, çakal, domuz bütün hayvanlar var. Burası artık nostaljik bir mekan oldu. Dolayısıyla hayvanlara da yeni yer doğdu" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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