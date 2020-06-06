Turizm merkezi Olimpos, altyapı sorunlarından kurtulacak
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Turizm merkezi Olimpos, altyapı sorunlarından kurtulacak

Antalya'daki Olimpos Turizm Merkezi'ni altyapı sorunlarından kurtarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı, bölgedeki turizm sektörü temsilcilerini heyecanlandırdı.

06.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:08

Antalya'daki Olimpos Turizm Merkezi'ni altyapı sorunlarından kurtarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı, bölgedeki turizm sektörü temsilcilerini heyecanlandırdı.

Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren işletme sahipleri, arkeolojik veri barındırmayan bölgede sit statüsü değişikliğini öngören, bungalov ev sayısını azaltmayı ve bölgeyi betonlaşmadan uzak tutmayı hedefleyen plan sayesinde nefes almayı amaçlıyor.

Likya Antik Şehri'ne ev sahipliği yapan Olimpos'ta 30 yılı aşkın bir süredir pansiyon işletmeciliği yapan Halil Karataş, AA muhabirine, planla zamanla artan işletmelere yönelik düzenleme getirileceğini söyledi.

Olimpos'un tarihiyle, deniziyle, sahiliyle ve yerleşik halkıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ağırladığını anlatan Karataş, yıllar içerisinde bölgeye olan ilginin artmasıyla köylüler tarafından yapılan bungalov tarzındaki evlerin sayılarında da artış olduğunu bildirdi.

Tesislerin bulunduğu bölgede herhangi bir düzenleme yapılamaması nedeniyle altyapı konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını aktaran Karataş, "Yaklaşık 9 yıl önce işletme sahipleriyle Olimpos için düzenleme talebinde bulunduk. Zaman içerisinde sorunlarımız giderek artmıştı. Sık sık elektriğimiz, suyumuz kesiliyordu. Koruma Amaçlı İmar Planı sayesinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veren bir tatil yöresi, yıllardır yaşadığı altyapı sorunlarından kurtulacak. Daha kontrollü bir turizm alanı bizleri bekliyor." dedi.

Karataş, plan sayesinde betonlaşma ve doğa tahribatının da önüne geçileceğini dile getirdi.

Yeni yapılacak tesislerin, plan dahilinde hayata geçirileceğini vurgulayan Karataş, "Olimpos hepimizin ortak değeri. Eğer burada bir tahribat olsa köylüler olarak ilk biz karşı çıkarız. Bu plan kaçak yapılaşmayı bitirecek. Altyapısıyla, yollarıyla ve işletmeleriyle daha düzenli bir yaşam alanı oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Karataş, Olimpos'un eskisinden daha fazla korunacağını belirtti.

Plan, bölgeye nefes aldıracak

İşletmeci Bahri Karataş da plan için herhangi bir endişe yaşamadıklarını, bilakis büyük bir heyecanla uygulamaya geçmesini beklediklerini kaydetti.

Çarpık yapılaşmanın önüne geçileceğine dikkati çeken Karataş, "Plan hayata geçtiğinde hepimiz nefes alacağız." diye konuştu.

İşletmeci Baykal Solmaz da Olimpos için hazırlanan planın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Altyapı yapılması için yıllardır mücadele verdiklerini anlatan Solmaz, "Bölgede ortalama 3 bin yatak kapasiteli tesisler bulunuyor. Bazı dönemlerde yoğun çalışılıyor. Kapasitenin üzerindeki yoğunluk nedeniyle elektrik ve su sıkıntıları yaşıyoruz. İmar planıyla kendi arazilerimiz belli oranda küçülecek ama olsun, her şey daha düzenli olsun. Biz buna razıyız."

Turizm merkezi Olimpos, altyapı sorunlarından kurtulacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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