Turizm merkezi Kaş'ta yağan kar şaşkınlığı
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.
Sabah saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi Akdağ mevkiinde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar kar yağışını görünce şaşkınlık yaşarken, ilerleyen dakikalarda bölge beyaza büründü. Bölge sakinleri ise yağış anını cep telefonuyla kaydetti.
(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı