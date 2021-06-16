Turizm merkezi Kaş'ta yağan kar şaşkınlığı
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Turizm merkezi Kaş'ta yağan kar şaşkınlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.

Sabah saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi Akdağ mevkiinde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar kar yağışını görünce şaşkınlık yaşarken, ilerleyen dakikalarda bölge beyaza büründü. Bölge sakinleri ise yağış anını cep telefonuyla kaydetti.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)

Turizm merkezi Kaş'ta yağan kar şaşkınlığı
Turizm merkezi Kaş'ta yağan kar şaşkınlığı
Turizm merkezi Kaş'ta yağan kar şaşkınlığı
Turizm merkezi Kaş'ta yağan kar şaşkınlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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