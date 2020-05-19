Turizm merkezi Kaş'ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu
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Turizm merkezi Kaş'ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki meydan ve evlerde coşkuyla kutlandı.

Turizm merkezi Kaş'ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu
19.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:02

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki meydan ve evlerde coşkuyla kutlandı.

Kaş ilçesinde vatandaşlar 19.19'da evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. İlçede saatler 19.19'u gösterdiğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı ve Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ile vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda ve evlerde İstiklal Marşı okundu. Polis arabalarından ve Kaş Limanı'ndaki teknelerden siren sesleri duyuldu. Belediye hoparlöründen Gençlik Marşı çalındı. Öte yandan, Kaş Belediyesi tarafından 19 Mayıs nedeniyle ilçe merkezi ve 54 mahallede gençlere tişört hediye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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