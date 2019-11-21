Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi
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Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi

Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi Dağyenice Göleti'nin çevresindeki kaçak yapılar yıkıldıBURSA - Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Dağyenice Göleti'nin Doğancı Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümündeki kaçak prefabrik yapıları yıktı.

21.11.2019 22:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:40
Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi

Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi

Dağyenice Göleti'nin çevresindeki kaçak yapılar yıkıldı

- , Bursa'nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Dağyenice Göleti'nin Doğancı Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümündeki kaçak prefabrik yapıları yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en önemli turizm merkezlerinden birine dönüştürülecek olan Dağyenice Gölet'inin çevresini kaçak yapılardan temizledi. Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Doğancı Mahallesi'nin sınırları içerisinde kalan bölümde yer alan kaçak prefabrik evler, iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirttiler.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi
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