Turizm Merkezi Güzergahlarında Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden karayollarında uygulamalarını artırdı.

Ekiplerce sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, Akyaka, Marmaris ve Datça yönünde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum-Milas karayolunda zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisinde oluşan araç yoğunluğuna, trafik ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler, trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti.