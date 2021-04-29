Turizm merkezi Bodrum'da "tam kapanma" öncesi yoğunluk ve denetimler devam ediyor
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Turizm merkezi Bodrum'da "tam kapanma" öncesi yoğunluk ve denetimler devam ediyor

Turizm merkezi Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk ve denetimler devam ediyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yaşanan yoğunluk sürüyor.

Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yaşanan yoğunluk sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayanlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye devam ediyor.

Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ve jandarma ekiplerince müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri tarafından Güvercinlik uygulama noktasında ilçeye gelen araç ve otobüsler kontrol edildi. Jandarma narkotik köpeğiyle bazı araçlarda arama gerçekleştirildi.

İlçeye girişlerde devam eden trafik yoğunluğunun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, ilçede yoğunluğun devam ettiğini belirterek, "Nüfusumuzun şu anda 500 bini aşkın olduğunu söyleyebiliriz. Bodrum turistik özelliği dolayısıyla yaz aylarında 1 milyonu geçen bir nüfusa hizmet edebiliyordu. Artık bu yıla yayıldı. Tam kapanmayla birlikte kentimize günlük ortalama 8 bin araç girişi oluyor. Biz bu yoğunlukla mücadele etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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