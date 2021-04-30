Turizm merkezi Antalya, "tam kapanma"nın ilk gününde sessizliğe büründü
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Turizm merkezi Antalya, "tam kapanma"nın ilk gününde sessizliğe büründü

Turizm merkezi Antalya, 'tam kapanma'nın ilk gününde sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ilk gününde sessizlik hakim oldu.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ilk gününde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentteki sahillerde sakinlik gözlendi.

Ağırladığı turist sayısı bakımından önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da normal zamanlarda işlek olan cadde, meydan ve sahiller, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu görüldü.

Kentte polis ekipleri sık sık denetim yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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