Turizm merkezi Antalya'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor
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Turizm merkezi Antalya'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Turizm merkezi Antalya'da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının düşüşe geçtiği Antalya'da "tam kapanma" nedeniyle yaşanan sakinlik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının düşüşe geçtiği Antalya'da "tam kapanma" nedeniyle yaşanan sakinlik devam ediyor.

Turizm merkezi Antalya'da "tam kapanma" dahil tedbirlere uyuluyor.

Kentin önemli cadde, sokak ve meydanlarında sessizlik hakim. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar ve turistler haricinde sokağa çıkılmaması için denetimlere devam ediliyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara sahillerinde az sayıda turist görüldü.

"Vaka düşüş hızı tedbirlerle beklentilerimizi karşılayacaktır"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, alınan tedbirlerin vaka sayılarındaki etkisini ilk haftadan itibaren görmeye başladıklarını söyledi.

Tam kapanma sürecinin Antalya'yı olumlu etkilediğini vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Önceki yaşadığımız pik dönemine göre şu anda vakalarımız ciddi oranda azalmıştır. Vaka düşüş hızı tedbirlerle beklentilerimizi karşılayacaktır. Rakamlar, salgının kısıtlama döneminde Antalya'da başarılı yönetildiğini gösteriyor. Aşılama çalışmalarıyla yoğun bakım doluluk ile entübe hasta oranları düştü. Salgın sürecinde Antalya'da yoğun bakım yatak sıkıntısı yaşanmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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