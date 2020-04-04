Turizm merkezi Antalya'da sahiller ve limanlar boş kaldı
Balıkçı barınağı (drone) Konyaaltı sahili (drone) Kaleiçi (drone) Cumhuriyet Meydanı Polislerin vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarması ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
04.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:14
Balıkçı barınağı (drone)
Konyaaltı sahili (drone)
Kaleiçi (drone)
Cumhuriyet Meydanı
Polislerin vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarması ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Kaleiçi, Kazım Özalp, Güllük ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini yaşıyor. Polis ekipleri, işleri dolayısıyla sokakta bulunan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Antalya Balıkçı Barınağında da balıkçıların uyarıları dikkate aldığı görüldü.
Kaynak: AA