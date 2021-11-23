Antalya'da Trafik Düzeni ve Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Denetimler Gerçekleşti

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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 15. 11. 2021 ile 22. 11. 2021 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemleri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, işçi ve personel taşımacılığı gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikorter-drone denetiminde 185 sürücüye, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetimi kapsamında 1. 846 araç denetlenmiş olup 252 sürücüye, radarla hız denetimi kapsamında 332 araç denetlenmiş olup 332 sürücüye, alkol ve uyuşturucu madde denetimi kapsamında 1. 448 araç denetlenmiş olup 133 sürücüye, işçi ve personel taşımacılığı denetimi kapsamında 151 araç denetlenmiş olup 14 sürücüye, sivil otobüs denetimi kapsamında 6 araç denetlenmiş olup 2 sürücüye trafik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 70 araç ve 364 yolcu olmak üzere toplam 434 yol kullanıcısına eğitim verilmiştir.

Açıklamanın sonunda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Antalyada Trafik Düzeni ve Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Denetimler Gerçekleşti 01 Antalyada Trafik Düzeni ve Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Denetimler Gerçekleşti 02 Antalyada Trafik Düzeni ve Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Denetimler Gerçekleşti 03

Helikopter ve Drone ile Trafik Denetim 1

Helikopter ve Drone ile Trafik Denetim 2

Helikopter ve Drone ile Trafik Denetim 1

Helikopter ve Drone ile Trafik Denetim 2

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