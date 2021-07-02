Turizm merkezi Antalya'da 574 tesisin havuzuna sertifika verildi
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Turizm merkezi Antalya'da 574 tesisin havuzuna sertifika verildi

Turizm merkezi Antalya'da 574 tesisin havuzuna sertifika verildi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, 574 otelin havuzuna, suyu temiz olduğu için sertifika verildi.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, 574 otelin havuzuna, suyu temiz olduğu için sertifika verildi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yaptığı açıklamada, turizmin yoğun olduğu bölgelerde havuz sularının kalitesinin izlenmesi, olası halk sağlığı sorunları ve bulaşıcı hastalıklarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kentte 1321 kayıtlı işletmenin 2020'de kapalı olmasına rağmen 574'ünün Temiz Havuz Sertifikası almaya hak kazandığını aktaran Hülür, sertifika kazanan otellere törenle sertifikalarını teslim ettiklerini bildirdi.

Yüzme havuzlarından mikrobiyolojik ve kimyasal analiz için numune alındığına dikkati çeken Hülür, havuz suyu analizlerinin Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı, Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen iki özel laboratuvar tarafından yapıldığını vurguladı.

Belirlenen takvim kapsamında yıl sonunda yapılan değerlendirmede, havuz ve havuz suyu kalitesinin yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olması durumunda sertifika düzenlendiğini hatırlatan Hülür, havuzların denetiminin aylık gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hülür, havuz suyunun hazırlanmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasalların Bakanlıktan ruhsatlı olup olmadığına, havuz suyu kimyasalları için bir depoyla yeterli kişisel koruyucu ekipman bulunup bulunmadığının kontrol edildiğini kaydetti.

Denetimlerde ve alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluk veya uygunsuzluk görülmesi durumunda düzeltici ve idari yaptırımların uygulandığını vurgulayan Hülür, denetim ve numunelerin sonuçlarının Çevre Sağlığı Yönetim Bilgi Sistemine (CSYBS) anlık yüklendiğini belirtti.

Turizm merkezi Antalya'da 574 tesisin havuzuna sertifika verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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