Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı - Haberler
Koronavirüs, Antalya, Polis, Güncel

Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı

TURİZM kenti Antalya, koronavirüs önlemleri kapsamında sessizliğe büründü.

05.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:33
Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı

TURİZM kenti Antalya, koronavirüs önlemleri kapsamında sessizliğe büründü. Kentin en kalabalık cadde ve sokakları sokak hayvanlarına kalırken, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kıraathane, kafe, bar, disko, eğlence mekanları, lokanta ve restoranlar, park, piknik ile mesire alanları gibi halka açık yerlerin tamamının bir süreliğine kapatılmasının ardından, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasaklar nedeniyle sessizliğe bürünen kentler arasında yer alan Antalya'daki cadde, sokak ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Hayalet şehir görüntüsü çizen kentin en işlek noktalarının hafta sonu olmasına rağmen tamamen boş olduğu dikkati çekti. Kapalı yol olarak adlandırılan ve yaya trafiğinin normal zamanlarda yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi de tamamen boş kaldı. Ayrıca banklara güvenlik şeridi çekilerek oturulmasının önüne geçildi. Yasağa uymayanları uyarmak için polis ekipleri nöbet tuttu.Yasak öncesinde kışın en soğuk günlerde dahi kalabalık görüntüsüyle dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giden tüm yollar ve sahil bandının tamamı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yol güzergahını güvenlik şeridiyle kapatan polis, ekip araçları içerisinde gün boyu nöbet tutuyor. Benzer manzara kentin en büyük meydanı olan Cumhuriyet Meydanı'nda da görüldü. Meydanda nöbet tutan polis memuru, fotoğraf çeken bir çifti evlerine gitmeleri yönünde uyarıp alandan uzaklaştırdı.HAYVANAT BAHÇESİ DE KAPATILDI

Kentin simgeleri arasında bulunan tarihi Üç Kapılar ve Işıklar Caddesi de sessizliği ve boş görüntüsüyle dikkati çekti. Polis burada da güvenlik şeridiyle bankları kapatıp yayaların beklemesine izin vermedi. Özellikle hafta sonları kalabalık olan büyük, küçük her yaştan vatandaşın hem piknik yaptığı, hem de hayvanları yakından görebildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi de bir süreliğine kapılarını kapattı. Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan Küçük Çaltıcak ve Topçam mesire alanlarının da giriş kapıları demir zincir ve asma kilitle kapatılıp, girişe yasaklandı.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin Dilan Çıtak Kerem Alışık Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 14:40:15. #1.15#
title