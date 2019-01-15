Turizm kenti Marmaris'te termal turizm heyecanı

MUĞLA - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Marmaris'te, termal turizm faaliyetleri başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te otelciler termal su heyecanını yaşıyor. Marmaris'in özellikleri arasına tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şimdi de şifa kaynağı termal su eklendi. İlçede faaliyet gösteren bir otel termal suyu müşterilerine sunmaya başladı. Mineral değerleri bakımından oldukça zengin olan suyun Kanser, cilt, romatizma ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Termal suyun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ilçede turizmin 12 aya çıkarılması hedefleniyor. Termal suyu şuan için iki havuzda kullanan otel, termal kapasitesini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Özel olarak inşa edilen termal merkezin ise önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak. Tesis daha sonraki aşamada ise odalarının bir kısmına termal suyu vermeyi planlıyor.

İlçede termal suyu kullanan ilk otel olduklarını söyleyen otel sahibi Serkan Yazıcı: "Yıllarca burada termal olduğu söyleniyordu. Eski medeniyetlerin burayı tedavi merkezi olarak kullanıldığı anlatılıyordu. Bunu duyduğumda müthiş heyecanlandım. Marmaris için, hem dünyaya tanıtmak hem de buranın şifalı bir kent olduğunu anlatma açısından çok faydalıydı. Daha sonra bu suyum ruhsat sahipleriyle görüşerek bu suyu çıkarmak istediğimi söyledim. Bu işe böylece girdik. Şuan çok verimli bir termal suyumuz var. Otellerimiz termal otel şeklinde yapılmadığı için bir hazırlık sürecindeyiz. Şuanda hem açık hem de kapalı havuzumuz var. Termalin Marmaris'te turizm sezonunu en az 10 aya çıkaracağını düşünüyorum. Burada denize girebileceksiniz, ormanda yürüyüş yapabileceksiniz, termal sudan yararlanabilecekseniz. Bu doğal güzellikle birlikte bir termalin Türkiye'nin başka bir yerinde olduğuna inanmıyorum." dedi.

Kaynak: İHA