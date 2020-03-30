Turizm kenti haftaya böyle başladı Turizm kenti Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar sonrası vatandaşlar hafta sonu olduğu gibi hafta içi de evde kalmayı tercih etti.

Turizm kenti Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar sonrası vatandaşlar hafta sonu olduğu gibi hafta içi de evde kalmayı tercih etti. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanında sessizlik hakim olurken, birçok işyerinin kepenkleri kapattığı, sokak ve bankların boşaldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele kapsamında, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasının ardından turizm kenti Antalya'da hafta sonu olduğu gibi haftanın ilk gününde de sessizlik hakim oldu. Kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'nda boşluklar göze çarptı. İşyerlerinin çoğu kepenk kapatırken, sokaklar ve bankların boşaldığı, araç trafiğinin de oldukça azaldığı gözlendi.

Polisten sıkı denetim

Yine virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yasağa uymayıp sokağa çıkanları uyaran polis, virüsün yayılmasına sebebiyet verecek durumlara da anında müdahalede bulunuyor. Devriye gezen ekiplerin yanı sıra, MOBESE kameralarından da yasağa ve sosyal yakınlaşma mesafesine uymayanlar tespit ediliyor. Bölgeye yönlendirilen ekipler, vatandaşları bilgilendirip uyarılarda bulunuyorlar. - ANTALYA

Kaynak: İHA