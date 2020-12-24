Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı

24.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:33
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı

Turizmin gözbebeği Bodrum'da suyu olmayan köy halkı isyan etti.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da suyu olmayan köy halkı isyan etti. Afrika'daki su sıkıntısının aynısını Bodrum'da yaşayan köy halkı su sarnıçlarından su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bodrum'un Küçük sarnıç ve Koca Sarnıç mevkisinde bulunan 28 hanelik köy uzun yıllardır susuzluk çekiyor. Evlerinin musluklarından su akmazken köy halkı her gün 1 kilometre ötede bulunan su sarnıçlarından su ihtiyaçlarını karşılıyor. Evlerinin önlerine yaptırdıkları su depolarından hem içme sularını hem de hayvanlara verecek su ihtiyaçlarını karşılayan 150 kişinin yaşadığı 28 hanenin bulunduğu Koca sarnıç mevki'indeki halk bu duruma isyan eti. Her evin önünde bulunan tonlarca su deposuna sarnıçta su kalmayınca para ile tankerlerle su istiyorlar. Türkiye'nin markalaşmış turizm kenti olan Bodrum'da yaşanan su sıkıntısı için köy halkı yetkililerden yardım bekliyor. Değişik yöntemlerle evlerine su boruları döşeyen ve çoğunlukla yağmur suları ile su ihtiyaçlarını gideren köy halkı yaz aylarında ise tamamen susuz kalıyor.

"Mahrumiyet bölgesinde gibiyiz"

52 yaşındaki Şennur Köse doğduğundan beri köyde su olmadığını ifade ederek " Ben 52 yaşındayım, doğduğum büyüdüğüm yer burası, 52 yıldır bu susuzluğu çekiyoruz, yol olmadığından Bodrum'a gitmek istiyoruz toplu taşıma geçmiyor. Hayvanlarımız var, bahçelerimiz var. Şebeke suyumuz yok. Mahrumiyet bölgesindeyiz, suya ihtiyacımız var. İçme sularımızı su kuyusunda karşılıyoruz. İple çekiyoruz, içme suyumuzu buradan karşılıyoruz. Hayvanlarımızı su sarnıçlarındaki sularla suluyoruz. Evlerimizin önüne su depolarımızı yaptırdık, 2 tankerlik depolar yaptırdık. Su alıyoruz, yetersiz geliyor, 15 günde 1 tanker su getirtiyoruz. Yaz geldi mi hiç suyumuz olmuyor" şeklinde konuştu.

67 yaşındaki Fatma Zehra Can ise kendini bildi bileli su sıkıntısı çektiklerini ifade ederek " Eskiden bu sarnıçlardan su çekerdik, şimdi evlerimizin önüne depo yaptık oradan karşılıyoruz. Tankerle su getirince biraz rahatladık. Bu bize maddi olarak çok ağır geliyor, bizim suya ihtiyacımız var. Bir çok ihtiyacımız var ama su en önemlisi" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı
Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Aslı Tandoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Türk Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:33:21. #1.14#
title