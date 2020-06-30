Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim
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Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim

- Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim Yüzde 76'lara ulaşan yüksek nemden bunalanların adresi Konyaaltı Sahili oldu Nem oranının yüzde 76'lara ulaştığı Antalya'da kentin üstüne nem bulutları çöktü.

30.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:34

- Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim

Yüzde 76'lara ulaşan yüksek nemden bunalanların adresi Konyaaltı Sahili oldu

ANTALYA - Nem oranının yüzde 76'lara ulaştığı Antalya'da kentin üstüne nem bulutları çöktü. Nemden etkileneler Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyunun 27 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı ise yüzde 76'lara ulaştı. Hava sıcaklığının düşük olmasına rağmen yüksek nem vatandaşlara zor anlar yaşattı. Normal günlerde rahatlıkla görülebilen Beydağları, sahil bandı ve falezler nem bulutları içinde kayboldu. Nem bulutları şehrin üzerinin yanında dağları ve denizin üzerini kapladı. Yüksek nem, görüş mesafesini etkiledi. Kent merkezinde bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü, binalar nem bulutlarının arasında kayboldu. Nemle birlikte bunaltıcı sıcaktan etkilenenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelenler nemli havada güneşlendi, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Denizi tercih etmeyenler ise ağaç gölgelerinde sohbet edip, kahve içti. Sahil boyunca yoğunluğun olduğu gözlemlendi. Bir kadının ise falezler kenarında namaz kıldığı görüldü. Sabah saatlerinde başlayan nemin gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.

"Nem var"

Oğluyla denize gelen Nilgün Ertekin, " Bugün hava çok nemli ama denizde olduğumuz için mutluyuz. Uzun süre denizden uzak kaldık ama öyle olmak zorundaydı. Bugün oğlumla denizde yüzeceğiz. Sosyal mesafe uygun. Bir ay öncesinde korkuyordum ama şimdi tedirgin olmuyorum."dedi.

Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim

Kaynak: İHA

Manşet

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