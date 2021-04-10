Turizm kenti Antalya'da yaşayan yabancılar, belediye kurslarında Türkçe öğreniyor

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarında Türkçe öğreniyor.

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarında Türkçe öğreniyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak adlandırılan kentte yaşamaya karar veren yabancılar, ATASEM kurslarına ücretsiz başvuruyor.

Yerleşik yabancılar merkezlerde ücretsiz verilen Türkçe dersleri sayesinde, iletişimde uyum sorunu yaşamıyor.

Kursun öğrencilerinden Ukraynalı Anna Kutsyk, iki yıl önce Antalya'ya yerleştiğini, turizm sektöründe çalışmaya başladığını söyledi.

Antalya'da yaşamaktan mutlu olduğunu aktaran Kutsyk, "Kursa geldim çünkü mesleğim için düzgün konuşabilmem ve okuyup yazabilmem gerekiyor. Ayrıca yaşadığım ülkenin dilini öğrenmek istiyorum. Öğretmenimiz bize gramer ve telaffuzları anlatıyor. Kursa severek geliyorum." dedi.

Öğrencilerden Kazakistanlı Şavkyat Arsedinov ise 6 aydır Antalya'da yaşadığını, pazar ve marketlerde kendini rahatça ifade etmeye başladığını kaydetti.

Türkçe dersi veren eğitmen Zeynep Erdoğan Ildırar da öğrencilerin azminden ve ilgisinden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Kursiyerlerin Türkçe öğrenme konusunda çok hevesli olduğunu anlatan Ildırar, "Onların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için çabalıyoruz. Yön tariflerinden renklere, rakamlardan sebze ve meyve isimlerine kadar birçok konuda eğitim veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam