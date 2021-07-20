TURİZM KENTİ ANTALYA'DA BELEDİYELERİN HAZIRLADIĞI KURBAN KESİM YERLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kurban kesimlerinin gerçekleştiği alanlarda ise çocuklar ailelerine yardım etti.

Kurban kesimlerinin gerçekleştiği alanlarda ise çocuklar ailelerine yardım etti.

Kimisi korkulu gözlerle kesim anını uzaktan izledi, kimileri de kurbanlığın yanına kadar giderek büyüklerini izledi.

Kurban Bayramında kurbanlık alanlar, kesim işlemleri için Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerin oluşturduğu kesim yerlerine akın etti. Pandemi önlemleri nedeniyle sırayla kesim alanına alınan vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını alana getirdi. Anne ve babalarını izleyen çocukların kimileri korkulu gözlerle kimileri de meraklı gözlerle kesim anını izledi. Kimi anne ve baba çocuklarını kesim alanından uzaklaştırırken kimileri de izlemelerine müsaade etti.

Kurbanlıkların kesiminin ardından aileler, etleri parçalamak için hazırlanan tezgahların başına geçti. Aileler buralarda da satır ve baltaların yardımıyla etleri parçaladı ve poşetlere doldurarak araçlarına taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı