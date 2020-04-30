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Turizm istatistikleri

Türkiye'nin turizm geliri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada etkisini hissettirdiği yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 azalışla 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Turizm istatistikleri
30.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:28

Türkiye'nin turizm geliri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada etkisini hissettirdiği yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 azalışla 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azaldı ve 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Yılın ilk çeyreğinde yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin doları kişisel harcamalardan, 536 milyon 445 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Kişi başı ortalama harcama

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 727 dolar, yabancıların ortalama harcaması 710 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 788 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 15,1 azalarak 5 milyon 639 bin 413 kişi oldu. Bunların yüzde 82,2'sini (4 milyon 635 bin 845 kişi) yabancılar, yüzde 17,8'ini (1 milyon 3 bin 568 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,6 azalarak 793 milyon 491 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 652 milyon 32 bin doları kişisel, 141 milyon 459 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 455 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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