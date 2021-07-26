Turizm işletmeleri aşılanmayı teşvik için indirim kampanyası başlattı

Turizm işletmeleri aşılanmayı teşvik için indirim kampanyası başlattı Trabzon'da aşılanmayı teşvik amacıyla hazırlanan proje kapsamında turizm işletmelerinde özel indirimler uygulanacak Trabzon'da aşılanmayı teşvik amacıyla hazırlanan proje kapsamında aşı olanlara turizm işletmelerinde yüzde...

Turizm işletmeleri aşılanmayı teşvik için indirim kampanyası başlattı

Trabzon'da aşılanmayı teşvik amacıyla hazırlanan proje kapsamında turizm işletmelerinde özel indirimler uygulanacak

TRABZON - Trabzon'da aşılanmayı teşvik amacıyla hazırlanan proje kapsamında aşı olanlara turizm işletmelerinde yüzde 10-20 civarında indirimler uygulanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Dernek Başkanı Murat Çavga ve otel işletmecileri adına Tuncay Beyaz, Atatürk Alanı'nda kurulan aşı çadırı önünde pandemi sürecinde aşı çalışmaları ve turizm odaklı indirim kampanyaları konusunda ortak açıklama yaptılar.

Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, aşıya teşvik amacıyla geliştirilen proje hakkında bilgi vererek "Aşı sayılarımız il olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olsak bile bize göre az olan rakamlardayız. Bunu artırabilmek için özellikle aşı olan kişilere bir kısım işletmelerle teşvik oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu projeyi bu amaçla yapmış olduk. Proje ile birlikte işletme sahipleri ilk aşısını 15 Temmuz'dan itibaren yapılmış olan kişilere ve aynı zamanda iki dozunu da yapılmış olan kişilere kendi iç düzenlerine uygun şekilde indirimler uygulayacaklar. Bu iş yerlerini bilahare ilan etmiş olacağız. Projemiz de 1 Ağustos itibariyle başlatacağız 31 Ağustos'a kadar devam edecek. İnşallah bu sayede teşvik ile birlikte daha çok insanımız aşı olacak ve bu illetten ortak birlikte kurtulmuş olacağız umudundayız, düşüncesindeyiz" dedi.

"Aşı sayımız şu anda 730 bin civarında"

Trabzon'da şu anda aşılanma sayısının 730 bin civarında olduğunu kaydeden Usta, "Şu an 730 bin doz aşıyı ilimizde yapmış durumdayız. İki dozu birden yapılan 275 bin civarında vatandaşımız var. Türkiye ortalaması yüzde 63,5 bizde yüzde 64,5 oranındayız. Bunu daha yukarlara çekip öncelikle kısa sürede sarı daha sonra da mavi il olmaya gayret ediyoruz. Aşı olunduğu zaman ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bağışıklık kazanılacak vakalar aşağıya gelmiş olacak. Vaka olunsa bile hastaneye düşme ihtimali azalmış olacak. Dolayısıyla bir çok yönden kazanmış olacağız. En önemlisi halk olarak yasaklı dönemlere gelmemiş olacağız. İnşallah onun çabası içerisindeyiz. Hem esnafımız hem vatandaşımız, hem bizler yasaklı dönemi kimse istemiyor. Bunun olması içinde yapılması gereken işi hızlıca yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda bu projeye destek olunmasını halkımızdan özellikle istirham ediyoruz" diye konuştu.

40 işletme kampanyaya destek verdi

Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Dernek Başkanı Murat Çavga da projeye yaklaşık 40'a yakın işletmenin destek verdiğini hatırlatarak, "Bu süreçten en çok etkilenen hizmet sektörü başta olmak üzere özel işletmeler ve sağlık çalışanları. Bu mağduriyetimizi önümüzdeki günlerde özellikle Ekim-Kasım ayından sonra tekrar yaşamamak adına biz teşvikle beraber elimizi taşın altına koyarak böyle bir çalışma içerisine girdik. Şehrimizde 30-40'a yakın işletme bu konuya gönülden destek verdiler. Aşı olanlara kampanyaya katılan turizm işletmelerinde yüzde 10-20 civarında indirimler uygulanacak" şeklinde konuştu.

Otel işletmecileri adına söz alan Tuncay Beyaz ise turizm sektörünün zor şartlardan geçtiğini kaydederek "Turizm sektörü çok zor şartlardan geçti ve uzun bir dönemdir bizler şu anda gelecekteki önümüzü ve yönümüzü belirlemek durumundayız. Diğer taraftan pandemi süreci dünyayı ve ülkemizi de etkiledi. Biz düşündük dedik ki toplumsal farkındalığı turizm sektörü olarak nasıl ön plana çıkartabiliriz ve böyle bir oluşum içinde olup böyle bir kampanya başlattık. Tüm halkımıza seslenerek bunun da bir avantajını sunarak oteller olarak özellikle şu yoğun dönemde bu riski alarak bu farkındalığı oluşturarak bu kampanyaya destek verdik. İstiyoruz ki tüm misafirlerimiz de otellerimizde konaklasın, onlarda bizde konakladıkça otomatik olarak zaten ülkemiz ve pandemi sürecinde yaşanan zorluklara bir nebze olsun, nefes olsun aşı olarak sadece. İsteriz ki herkes aşısını olsun ve önümüze daha güvenli daha güzel şartlarda bakalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca