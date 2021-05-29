Turizm işletmecileri aşılamadan umutlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm işletmecileri aşılamadan umutlu

Turizm işletmecileri aşılamadan umutlu
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Semih Zazaoğlu, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen iş kollarından biri olan turizm sektörünün aşı çalışmaları sayesinde toparlanma sürecine gireceğini belirtti.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Semih Zazaoğlu, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen iş kollarından biri olan turizm sektörünün aşı çalışmaları sayesinde toparlanma sürecine gireceğini belirtti.

Zazaoğlu, yazılı açıklamasında, devlet ve özel sektörün iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamaların 2020 turizm sezonunda salgının etkilerini bir nebze de olsa hafiflettiğini, bu yıl turizmde gurbetçilerin ve iç pazarın sektöre önemli katkı sağladığını ifade etti. Zazaoğlu "Türkiye'de 2021'de 25 milyon turist, 17 milyar dolar gelir bekliyoruz. 2021'de Rusya birinci, Almanya ikinci pazar olacaktır. Aşının pozitif etkisini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve tüm dünyadaki aşı çalışmalarının etkisiyle turizmin hızla ayağa kalkacağına inandıklarını vurgulayan Zazaoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı anlaşmaları ve uygulamalarındaki pozitif gelişmeler planlara olumlu yansıdı. Ülkemizde aşı çalışmalarının hızla ilerlemesiyle turizmde güzel günler görmeye çok yakınız. Salgın ağır etkisini yitirdikten ve insanlar salgın stresinden kurtulduktan sonra sezonda büyük bir yoğunluk yaşanacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

TESK'ten hükümete çağrı: Evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli
TESK'ten hükümete çağrı: Evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin
Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Cristiano Arda Turan Ozan Tufan Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizm işletmecileri aşılamadan umutlu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 15:41:32. #1.16#

title