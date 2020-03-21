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Kestel, Bursa, Aksu, Ekonomi

Turizm için tarihi dönüşüm

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alması amacıyla kırsal yerleşim bölgelerinde farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kestel'in Aksu mahallesinde de tarihi kimliği öne çıkaracak yatırımları hayata geçirdi.

21.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:37
Turizm için tarihi dönüşüm

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alması amacıyla kırsal yerleşim bölgelerinde farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kestel'in Aksu mahallesinde de tarihi kimliği öne çıkaracak yatırımları hayata geçirdi.

Sınırları içindeki 8500 yıllık arkeopark, kent merkezini süsleyen 2300 yıllık Bitinya surları, kentin her köşesindeki 700 yıllık Osmanlı eserleri ve Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi olan Bursa'nın kırsal mahallelerindeki tarihi değerler de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılıyor. Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak için her bölgenin sahip olduğu özellikleri en iyi şekilde öne çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kestel'in Aksu mahallesinin tarihi kimliğini öne çıkaracak yatırımları da bir bir hayata geçiriyor.

Son iki yılda yapılan çalışmalar kapsamında mahalle meydanında bulunan ve Sultan Abdülhamid döneminde 1896 yılında dönemin Bursa Valisi Münir Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme aslına uygun olarak restore edildi. Çeşmenin hemen arkasında bulunan ve 1590 yılında dikildiği bilinen çınar ağacının bakımları yapılırken, çeşme duvarı yeniden düzenlendi. Köy içi yollar 6 bin metrekarelik doğal granit taş döşemesi yapılarak daha otantik hale getirildi. Bu arada mahalle meydanında bulunan ve 1930'lu yıllarda okul olarak kullanıldığı bilinen tescilli yapı ise harabe görüntüsünden kurtarılarak, restorasyonun ardından köy konağına dönüştürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Aksu Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan çalışmaları yerinde gören Büyükşehir Belediyesi, daha önce yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Aksu Müzesi'ni gezdi. Tarihi çeşmeyi inceleyip, köy konağını gezen Başkan Aktaş, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri ile önemli bir çekim merkezi olduğunu söyledi. "Bursa'nın her köşesinde tarih yatırıyor" diyen Başkan Aktaş, "Kestel ilçemize bağlı Aksu Mahallemiz de bu manada tarihsel derinliği olan bir noktamız. Meydan düzenleme, çeşme, konak, müze restorasyonu gibi çalışmaların yanında meydanda kamulaştırılacak binayı da ortadan kaldırdığımızda Aksu'ya çok güzel bir meydan ve çok güzel bir aks kazandırmış olacağız. Burada meydanı kaplayan çok güzel bir de kemer. İnşallah o da daha fazla ortaya çıkarılmış olacak. İnanıyorum ki burası hem hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için önemli bir uğrak yer olacak" diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da Aksu'nun Osmanlı'dan günümüze emanet, Tarihi İpek Yolu üzerindeki önemli duraklardan biri olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi eliyle Aksu'ya önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Tanır, "Bölgenin tarihi dokusuna uygun, tarihi yaşatmak adına meydan düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Tarihimizi canlandırmak, ulusal ve uluslararası alanda ziyaretçilerimize sunmak adına çok güzel yatırımlar oldu. Emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm hemşehrilerimizi bu tarihi dokunun yaşatıldığı, Atatürk'ün birden fazla ziyaret ettiği köy olan Aksu mahallemize bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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