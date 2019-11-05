Turizm hareketleri için "iç turizmi ölçme sistemi" kurulacak

05.11.2019 08:56

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yeni uygulamaları hayata geçirecek.Buna göre, program kapsamında iç turizmi ölçme sistemi oluşturulacak. Düzenleme kişisel verilerin mahremiyeti tartışmalarını da beraberinde getirdi. Telekomünikasyon firmalarından yararlanılarak yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan çalışma yürütülecek.

Daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama artırılacak.

ÇEŞME TURİZM KENTİ

Didim Turizm Kenti kapsamında tahsis edilmesi düşünülen taşınmazların tasarruf haklarının Bakanlığa alınmasına yönelik iş ve işlemlere devam edilecek, Çeşme Turizm Kenti için ise bu süreç başlatılacak. Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin (KTKGB) bütününde planlama çalışmalarına altlık oluşturmak üzere etüt ve araştırma çalışmaları tamamlanacak.

SİDE TURİZM BÖLGESİ GOLF TURİZMİNE

Golf turizmine açılmak üzere Side Turizm Bölgesi'nde planlama çalışmaları tamamlanacak ve buradaki kamu taşınmazlarının tasarruf haklarının Bakanlığa devri ile özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırılması çalışmaları yürütülecek. Turizm sektörüne ilişkin dağınık haldeki mevzuat bugünün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmek suretiyle sektörü ilgilendiren tüm hususlara ilişkin Turizm Temel Yasası çıkarılacak, turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, turizm işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve sektör üzerindeki maliyetlerin azaltılması sağlanacak. Yeni koşullar ve ihtiyaçlar nedeniyle Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik gerekli çalışmalar tamamlanacak.

TURİZM ALANLARININ TAŞIMA KAPASİTELERİ TESPİT EDİLECEK

Koruma ve kullanma dengesi gözetilerek turizm alanlarının taşıma kapasiteleri tespit edilecek ve alanlar buna göre yönetilecek. Antalya, Muğla ve İzmir'de ilan edilmiş KTKGB'ler ile kıyı kesimlerinde mevcut ve planlanan yatak kapasitelerinin tespit edilmesi, haritalandırılması ve raporlanması çalışmaları yürütülecek. Turizm sektörü çalışanları için Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen eğitim programlarına sektörün daha fazla katılım sağlamasına yönelik çalışmalar yapılacak ve talebi karşılayacak şekilde eğitimler verilecek. Bakanlıkça 4 bin sektör çalışanına eğitim verilecek. Turizm tesislerinde çalışan personel için lojman yapımına imkan tanıyacak kamu taşınmazları tespit edilecek, bunların tasarruf haklarının Bakanlığa devrine yönelik iş ve işlemler yürütülecek, tasarruf hakları alınan taşınmazların tahsisi için şartname hazırlanacak.

"İÇ TURİZMİ ÖLÇME SİSTEMİ" GELİYOR

Teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler oluşturulacak. Bu çerçevede ziyaretçi deneyimini artıran teknoloji tabanlı uygulamalar geliştirilecek.Yurt dışı menşeli mobil ve internet uygulamalarına yönelik mali hususlar başta olmak üzere ülke mevzuatının uyumlaştırılması sağlanacak.

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nda bilişim araç ve ortamlarında yürütülecek seyahat acenteliği faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri de kapsayan mevzuat değişikliği hazırlıkları tamamlanacak.

TURİZM HAREKETLERİ İZLENECEK

İç turizmi ölçme sistemi kurulacak. Kişisel verilerin mahremiyetine dikkat edilerek telekomünikasyon firmalarının teknolojik imkanlarından yararlanılarak elde edilen verilerle, yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan bir çalışma yürütülecek.

Turizm yatırımcı ile işletmecilerinin kamuyla iş ve işlemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri ve bunda gereken kurumlar arası entegrasyonu sağlamak için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.

TELİF HAKLARI İÇİN ÇALIŞMALAR

Fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesinin hedeflendiği programa göre, Fikri Mülkiyet Akademisince ilgili kesimlerin eğitim ihtiyaçları ve talepleri tespit edilecek. Bu talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim programı oluşturulacak ve yıl boyunca eğitimler verilecek. Toplumda telif haklarına yönelik bilincin ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.Çocuklar ve gençler öncelikli olacak şekilde, telif hakları konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik animasyon, spot film, video, afiş tasarımı, yarışma, seminer ve konferans gibi etkinlikler yapılacak.Telif haklarına dayalı yaratıcı kültür endüstrilerinin yarattığı ulusal istihdam ve dış ticaret gelirleri içindeki payı hesaplanarak, kapsamlı rapor hazırlanacak.

Yazılım ve bilişim sektöründe, kayıt-tescil uygulamasının etkinliğinin ve bilinirliğinin artırılması amacıyla bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Bilişim firmalarının yoğun faaliyet gösterdiği en az üç ayrı bölgede ve farklı üniversitelerde tanıtım ile bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek.

Telif haklarına dayalı kültür endüstrilerine yönelik destek programları tespit edilecek ve derlenerek teşvik rehberi hazırlanacak.Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine veri girişleri yapılacak. Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne 10 unsur kaydedilecek. 2 bin 500 bilgi ve belgenin Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydı yapılacak.

MÜZAYEDE SALONLARI SERTİFİKALANDIRILACAK

Fikir ve sanat eserleri veri tabanının zenginleştirilmesi amacıyla meslek birliklerinin veri tabanlarıyla entegrasyon sağlanacak ve Bakanlığın verileriyle düzenli olarak güncellenecek.Telif Hakları Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan karar (sansür) belgeleri ile dosya muhteviyatı, fikir ve sanat eserleri veri tabanına dahil edilecek. Güzel sanat eserlerinin satışa sunulduğu müzayede salonları ve sanat galerileri tespit edilerek, bunların sertifikalandırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak. Bu kapsamda plastik sanat eserlerinin 2863 sayılı Kanun kapsamında yer alması ve bu çerçevede ikincil mevzuatın oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacak.

RESTORASYONLAR TAMAMLANACAK

Telif haklarına dayalı kültür endüstrilerine yönelik projeler, UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi de gözetilerek desteklenecek. Buna göre, mevcut destekler bakımından bu sözleşme de gözetilerek değerlendirme kriterlerine eklemeler yapılacak.Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik restorasyon ile onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek.Önceliklendirilmiş 200 vakıf eserinin restorasyonu uluslararası standartlara göre tamamlanacak.Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecek. Pilot olarak belirlenecek bir kentte, kentsel tasarım projesi hazırlanacak. Beş kentin koruma amaçlı imar planı hazırlanacak.Ülkenin, yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasının korunmasına yönelik yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacak.

Özellikle yurt dışında tehdit altındaki tarihi miras için bu bölgelerde TİKA gibi hareket kabiliyeti yüksek kurumlar tarafından envanter çalışmalarına katkı sunulacak.Farklı kurumlarda oluşturulan kültür envanterlerinin tek bir veri tabanında birleştirilmesi çalışması tamamlanacak.

Kaynak: AA