Turizm Haftası'nda, Tarihi Handa 'Kültür Buluşması'

İZMİR'de, Turizm Haftası kutlamaları kapsamında, tarihi Kızlarağası Hanı'nda 'kültür buluşması' gerçekleştirildi. Hanı ziyaret edenler, halk müziğinden sanat müziğine ve halk oyunlarına kadar farklı gösteriler izledi. Şarkılara eşlik edip, eğlenen ve zaman zaman da oynayan katılımcılara, şambaba tatlısı ikram edildi.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonundaki Turizm Haftası kutlamaları, pazartesi günü çeşitli etkinliklerle başladı. Kutlamaların bugünkü noktası ise tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kızlarağası Hanı oldu. Tarihi 1744 yılına uzanan ve her gün binlerce İzmirli ile turistin ziyaret ettiği handa etkinlikler, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başladı. Zeybek başta olmak üzere farklı oyunları sergileyen halk oyunları ekibinden sonra Türk Halk Müziği Korosu yerini aldı. Türkiye'nin farklı yörelerinden türküler seslendirildi. Koro üyelerinden bazıları, solo olarak da türkü söyledi. Müzikle eğlenen bazı katılımcılar, tarihi hanın gösteri yapılan alanında oynadı. Katılımcılara, şambaba tatlısı ikram edildi. Törende daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu, farklı makamlarda bestelenmiş eserleri seslendirdi. Sema gösterisi de yapılan tören sonrası kentin kültürünü konu alan sergi açıldı.

- İzmir

Kaynak: DHA