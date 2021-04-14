Turizm Haftası'na doğru
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Turizm Haftası'na doğru

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Turizm Haftası'na doğru

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, yeni yüzyılın en önemli kalkınma başlıklarından biri olan turizmin, ülkenin zenginleşmesi, tanıtılması, devletin güçlenmesi, insanların refah içinde mutlu şekilde yaşayabilmesi için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin zengin tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, barındırdığı sayısız tarihsel ve kültürel zenginliğin yanı sıra coğrafyası, farklı arayış ve beklentilere yanıt veren iklim koşullarıyla büyük turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Eşsiz coğrafyada yer alan güzel ilimiz de bünyesinde barındırdığı medeniyetlerin izleri olan kültürel değerlerini ve coğrafi konumu itibarıyla meydana gelen doğal güzelliklerini cömertçe sergilemektedir. Dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm yeryüzünde olduğu gibi ülkemizde de turizm faaliyetleri geçici durağan duruma geçmiştir. İnanıyorum ki salgının yok olmasıyla ülkemiz ve Karabük, turizmde tekrar eski potansiyeline kavuşacaktır.

Her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle turizm sektörü mensuplarına ve bu alanda hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, önümüzdeki turizm sezonunun ilimiz ve ülkemiz adına verimli geçmesini temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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