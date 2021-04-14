Turizm Haftası'na doğru
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Turizm Haftası'na doğru

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Turizm Haftası'na doğru

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karamustafa mesajında, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde gelişmesinde planlamanın ve pazarlama faaliyetlerinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'yi, turizm cenneti olarak niteleyen Karamustafa, "Tarihte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü tarihi geçmişi bulunan, zengin doğa güzelliklerine sahip turizm cenneti ülkemizin, turizmden yeterli payı alabilmesi için geniş yelpazede herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması ve sektör paydaşlarının uyum içerisinde çalışmasının, sektörü kalkındırmanın yanında ülkemize önemli bir ekonomik girdi sağlayacağı da bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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