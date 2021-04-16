Turizm Haftası
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Turizm Haftası

Turizm Haftası
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Turizm Haftası dolaysıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, otel işletmecileri ve turizm sektörü temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Turizm Haftası dolaysıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, otel işletmecileri ve turizm sektörü temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Vali Demirtaş, turizmin ülkenin can damarı olduğunu, salgın nedeniyle yaşanan duraksama sürecini hep birlikte atlatacaklarını söyledi.

Mardin'in turizm açısından tercih edilecek yerlerin başında geldiğini ifade eden Vali Demirtaş, kentin sahip olduğu bu zenginliğin turizm üzerinde en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde il ve ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Turizm potansiyelini artırmak için çeşitli projelerinin sürdüğünü aktaran Demirtaş, "Bu kapsamda, otopark, Birinci Caddenin aydınlatması, tarihi sokakların restorasyonu, Gastronomi ve Uygulama Merkezi, tur otobüsleri için park alanı, seyir terası ve tarihi dokuların siluetini bozan yapı ile eklentilerin yıkımına yönelik yoğun bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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