Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda eğitim gören 50 öğrenci, Sivas'ın tarihi yerlerini gezme imkanı buldu.

Sivas Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonuyla öğrenciler okul müdürü Ramazan Baker ve öğretmenler nezaretinde, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni, Altın Çağda Bilim Sergisi'ni, Çifte Minareli ve Buruciye medreselerini gezdi.

Öğrencilere daha sonra Paşabahçe mesire alanında yemek ikram edildi.

Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gezi için daha önce Sivas'ı görmemiş ya da sadece bir iş için gelmiş geri dönmüş öğrencileri seçtik. Öğrenciler çok memnun oldular ve yaşadıkları ili daha yakından tanıdılar." dedi.

Beşinci sınıf öğrencisi Semih Öz de Sivas'ı ilk kez gördüğünü belirterek, geziyi düzenleyenlere teşekkür etti.

Altıncı sınıf öğrencisi Kader Mutlu ise tarihi eserleri ve Cumhuriyet Meydanı'nı çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: AA