Trabzon ve Rize'de "Turizm Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda fotoğraf sergisi açıldı.

Trabzon'un tarihi ve turistlik mekanlarının yer aldığı fotoğrafların yer aldığı sergi açılışında, halk oyunları ve mehteran gösterisi gerçekleştirildi.

Halk oyunları ekibine, açılışa katılan vatandaşlar ve yabancı turistler de eşlik etti.

Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un turizm şehri olduğunu belirterek, düzenledikleri programlarda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Trabzon'un turizm potansiyelinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Ayvazoğlu, "Halkımız ve esnafımızda bu farkındalığı oluşturmak adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 18-21 Nisan arasında Ankara'da düzenlenecek Trabzon Günleri'nde de şehrimizin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız." dedi.

Sergi açılışına, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Rize

"Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında İyidere Kaymakamlığı öncülüğünde "İyidere Pileki Mağarası Doğa Yürüyüşü ve Mesire Alanları Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Kemal Çeber, açılışta yaptığı konuşmada, Rize'nin her yerinin birbirinden değerli olduğunu ifade etti.

Rize'nin tarihi, turistik değerlere sahip olduğunu vurgulayan Çeber, "Burada 600 yıllık Pileki Mağaramız var. İnsanların bir tür taş oymacılığı ile ihtiyaçlarını giderdiği bir mağara. Yüzyıllarca kullanılmış. İyidere Kaymakamlığı önderliğinde burada ayrıca bir mesire alanı oluşturuldu. Yürüyüş yolları, köprüler, çeşmeler var. Bu yöreye gelen turistlerimiz buradan faydalanacaklar." dedi.

Çeber, Rize'de en önemli varlıklardan birisinin turizm olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rize'yi bu zamana kadar çay taşımış. Son 10 yıldır bir turizm faaliyeti görülüyor. Bundan sonra çok daha planlı hareket etmemiz lazım. Sermayemiz ve doğamız çok güçlü. Her şeyimiz var. Yöresel yemekten tarihi esere, kültürel varlıklardan tutun doğal alanlarımız var. Turizm bundan sonraki süreçte bu ilin en önemli değeri olacaktır. "

İyidere Kaymakamı Orhan Altun ise Rize'nin turizmine yeni bir değer kazandırdıklarını söyledi.

Pileki Mağarası'na giden yaklaşık üç kilometrelik doğa yürüyüşü alanı oluşturduklarını aktaran Altun, "Yürüyüş parkuru dere kenarından devam ederek ilerliyor. Adeta saklı bir cennet gibi. Yürüyüş parkuru üzerinde su değirmenleri, mesire alanları gibi birçok doğal güzellik bulunmaktadır." diye konuştu.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de Rize'nin yayla turizmi ile öne çıktığını, doğal güzellikleri ile dikkati çeken bir yer olduğunu söyledi.

Kaynak: AA