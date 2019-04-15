Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin turizm potansiyeli açısından çok zengin bir ülke olduğunu ve bu zenginliğin her yıl daha da arttığını söyledi.

Turizmin ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Barut, "Her yıl 15-20 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Dünyada en hızlı gelişen sektörlerden olan turizm dinamik alt yapısı itibariyle sayılamayacak kadar çok alanlarda önemli işlevleri yerine getirmekte ekonomiye çok önemli katkılar sunmaktadır. Turizm konaklama, yeme, içme, eğlence, alış veriş ve seyahat gibi organizasyonlar içermektedir. Ülkemiz ve dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır." diye konuştu.

Törene, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uzunlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

.

Kaynak: AA