Boyabat ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla 81 ilden getirilen el ürünleri sergilendi.

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Çemberimde Gül Oya" projesi kapsamında 81 ilden getirilen eş ürünleri İlçe Spor Salonu'nda görücüye çıktı.

Proje Koordinatörü Burak Turan, söz konusu projesinin ulusal bir kültür projesi olduğunu söyledi.

Günümüzün teknoloji çağında ülkenin kültürel bir değişim ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Bu projede ilçemizi Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak temsil etmenin ve ülkemizde 81. sergiyi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle bir çalışma ile kültürel değerlerimizi ayakta tutabilmek ve öğrencilerimize milli birlik ve beraberlik duygusunu verebilmek için amaçlanmıştır.

Proje ile Türkiye'nin değerlerini keşfederken Boyabat kültürümüzü de yeniden ele almak istedik. Bu amaçla Boyabat'a özgü kıyafetler, halk oyunları, yemekler, maniler, türküler eşliğinde tüm Türkiyemizin değerlerini sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz."