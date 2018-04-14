Samsun Valisi Osman Kaymak, Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, turizmin, iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında geldiğini belirtti.

Turizmin ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanların ve toplumların birbirini tanıması, kaynaşması ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında da önemli bir araç olduğunu aktaran Kaymak, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demir yolu ulaşım imkanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyeli en yüksek illeri arasında yer aldığını anlattı.

Samsun'un kayak turizminden termal turizme, sağlık turizminden doğa ve deniz turizmine kadar birçok üstünlüğü aynı anda konuklarına sunduğuna dikkati çeken Kaymak, şöyle devam etti:

"Samsun, ilan edilen turizm merkezleriyle bölgenin turizm odağı olduğunu tescillemiştir.

İlimizde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren dünyadaki nadir doğal alanlardan biridir.

Kızılırmak Deltası, yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapan bir alandır. Burayı çok hızlı şekilde Samsun'un nadide bir değeri haline dönüştürmek amacındayız."

Kaymak, Samsun'da turizm işletme belgeli 29 otelde 3 bin 943 yatak sayısı bulunduğuna işaret ederek, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"2017 yılında 407 bin 900'ü yerli, 62 bin 621'i yabancı olmak üzere 470 bin 521 kişi ilimizi ziyaret etmiştir. Ayrıca ilimizde turizm işletme belgeli 12 lokanta, yatırım belgeli 4 tesis ile 68 seyahat acentesi bulunmaktadır. Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle yayla, kış sporu ve termal alanlarında Samsun'u Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Samsun- Krasnodar uçak seferlerinin ilimizin Rusya ile dış ticaretini ve turizmini canlandırmak adına büyük bir fırsat olacağına ve bu uçuşların hem kent hem de ülke ekonomisi ve turizmi için uzun vadede büyük bir getiri sağlayacağına inanıyorum."