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Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 11,4 azaldı

Turizm geliri 2020 birinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,4 azaldı.

Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 11,4 azaldı
30.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:30

Turizm geliri 2020 birinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 birinci çeyrek (ocak-mart) turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 17,5, konaklama harcaması yüzde 15,7 ve uluslararası ulaştırma harcaması yüzde 12,1 azaldı.

Gecelik ortalama harcama 70 dolar oldu

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 74 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 59 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 azaldı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 azalarak 5 milyon 639 bin 413 kişi oldu. Bunların yüzde 82,2'sini 4 milyon 635 bin 845 kişi ile yabancılar, yüzde 17,8'ini ise 1 milyon 3 bin 568 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 59,9 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 21,7 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise ile yüzde 7,2 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,8 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,6 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,6 azalarak 793 milyon 491 bin dolar oldu. Bunun 652 milyon 32 bin dolarını kişisel, 141 milyon 459 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2019 yılı birinci çeyreğine göre yüzde 13,6 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 455 dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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