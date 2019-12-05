Turizm Fuarı'nda Bayraklı ilgisi

05.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:07

İzmir'in kuruluş yeri Smyrna'nın yanı sıra ilçenin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtıldığı stant, 7 Aralık Cumartesi gününe kadar Fuar İzmir A holünde ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, kapılarını 13'üncü kez dünya turizmine açtı. Fuar İzmir A holünde 99 metrekarelik standıyla yer alan Bayraklı Belediyesi, broşürler ve bilgilendirmelerle ilçenin turizm potansiyelini anlatıyor. 7 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacak fuarın ilk gününden itibaren tarihi ve turizm potansiyeliyle ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başaran Bayraklı Belediyesi, yeni kent kimliğini oluşturacak projeleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hangi projeler yer alıyor?

Bayraklı'ya yeni kent kimliği kazandırarak, ilçeyi baştan yenileyeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizin var olan turizm potansiyelini projelerimizle görünür hale getirerek, ilçemizi dünya markası yapacağız" dedi. Bayraklı'nın turizm potansiyelinin uluslararası arenada tanıtılması bakımından büyük öneme sahip fuarda Bayraklı Belediyesinin, Smyrna Meydanı ve Smyrna Kent Müzesi, kavşakların heykeller ve rölyeflerle süslenmesi, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" vizyon projeleri, derelerin sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesi, Sevgi Yolu Sağlıklaştırma ve Altınyol'un yer altına alınarak, bir meydan kazandırılması gibi projeleri tanıtılıyor.

Kaynak: Bültenler