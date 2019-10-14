Turizm firmasından çocuklara destek

14.10.2019 15:14

Van'da turizm şirketi sahibi Hekim Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.

Kuruluşlarda kalan, sokakta çalışan çocuklara yönelik firma olarak destek verebilecekleri konularla ilgili Eldemir'le görüşen Acar, çocukların gelişimine katkı sunacak projelere katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Eldemir ise çocukların yararına olabilecek her türlü faaliyeti planlamak için zaman zaman bu tür görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Acar'ın il içi ve il dışı gezi programlarında çocuklara belli oranda kontenjan ayıracakları sözünü verdiğini ifade eden Eldemir, bu desteğin tüm kesimlere örnek olmasını diledi.

Eldemir, toplumun dezavantajlı kesimine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerde herkesin sorumluluk almasının, sorunların daha kolay aşılmasını sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA