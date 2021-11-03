Turizm Fakültesinde Çevrim İçi Olarak Eğiticilerin Eğitimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin Türkoğlu tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğiticilerin Eğitimi Programı kapsamında Turizm Fakültesi akademik personeline "Sınıf Yönetimi" konulu eğitim verildi.

Çevrim içi olarak zoom programı üzerinden verilen eğitime Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümleri akademik personeli ve doktorantları katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde konuşma yapan Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Soybalı, "Sınıf Yönetimi" konulu bu eğitimin Turizm Fakültesinde düzenlenen 6. Eğiticilerin Eğitimi programı olduğunu söyledi. Soybalı, tüm ders veren öğretim elemanları için öncelikli konulardan bir tanesinin "Sınıf Yönetimi" olması gerektiğini vurgulayarak, katkıları ve zamanı için Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin Türkoğlu'na teşekkürlerini iletti.

"Sınıf içerisinde bilimsel merak önemli"

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin Türkoğlu ise verdiği "Sınıf Yönetimi" eğitiminde öncelikle soru sormanın ve merakın önemli olduğunu ve bunun engellenmemesi gerektiğini ve özellikle sınıf içerisinde bilimsel merakın olmasının önemli olduğunu belirtti. Sosyal medya ve internetin yaygın kullanıldığı dönemde öğrencilerin motivasyonunu sağlamanın oldukça güç olduğunu, motivasyonu sağlamak için öğrencilerin merak etmelerinin sağlanması gerektiğini ve önyargısız iletişimin mutlaka gerekli olduğunu kaydetti. Türkoğlu, öğrencinin heyecanının üst düzeyde olmasını sağlamak için iletişimin güçlü olması gerektiğinden bahsederek, saygı çerçevesini aşmayacak şekilde sonsuz bir iletişimin olması gerektiğini belirtti. Türkoğlu, akademisyenlerin, öğrenci davranışları ile ilgili iyi niyetini muhafaza etmesi gerektiğine, iletişimde beden dilinin önem arz ettiğine, öğrencilerin kurallara ihtiyacı olduğuna ve bu kuralların beklentileri ortaya koyduğuna vurgu yaparak, öğrencilerin zamanı verimli kullanması için zaman kavramının çok iyi aşılanması gerektiğine; plansızlık, düzensizlik, erteleme, zayıf kişilik, belirsizlikler, geçmişimiz, alışkanlıklarımız ve kararsızlıklarımız gibi zaman çalan şeylerin farkında olunması gerektiğine dikkat çekti.

Eğitimin sonunda akademik personelin soru ve katkılarının ardından dilek ve temennilerde bulunularak Turizm Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğiticilerin Eğitimi programı sona erdi.

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