Turizm Fakültesi Torul ve Kürtün Araköy Ziyaretlerini Gerçekleştirdi

GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Turizm Fakültesi Torul ve Kürtün Araköy Ziyaretlerini GerçekleştirdiÜniversitemiz Turizm Fakültesi'nin seri bir şekilde düzenlediği uygulama çalışmalarının dördüncüsünde Gümüşhane'ye bağlı Torul ve Kürtün ilçesi ziyaret edildi. Arazi çalışmasına Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden Öğr. Gör. Rıfat Pir ve Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Kaya rehberlik etti. Turizm Rehberliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencilerinin Gastronomi ve Yemek Tarihi dersi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 1'inci sınıf öğrencilerinin Gastronomi Tarihi dersi kapsamında Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçesi ziyaret edildi. Torul ilçesine düzenlenen ziyarette Karaca Mağarası, Torul Kalesi, Torul Cam Seyir Terası ve yörenin kendine has lezzetlerini tanıtmak amacıyla, ekşi mayayla Kürtün Araköy ekmeği yapan geleneksel taş fırın mekanları ziyaret edildi. Uygulama çalışması rehberliğinde yer alan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Kaya düzenlenen etkinliğin sonunda, "Saha uygulama çalışmalarımızda ulaşmak istediğimiz öncelikli hedefimiz, öğrencilerimize teoride edindikleri bilgilerin sahada da uygulamasını sağlamaktır. Bu amaçla şehrimizde ulaşılabilir doğal ve kültürel destinasyonları ziyaret etmekteyiz. Olabildiğince farklı yerleri saha çalışmalarımıza ekleyerek, bu çeşitliliği sürekli artırma gayretindeyiz. Bugünkü uygulamada ise Karaca Mağarası, Torul Kalesi ve Cam Seyir Terası gibi bilindik destinasyonlar ile şehrimizin özel gastronomi değeri olan Araköy Ekşi Mayalı Ekmek yapımını tur güzergahımıza dahil ettik. Eğitim öğretim sürecinde, gerek turist rehber adayı olan öğrencilerimiz gerek gastronomi ve mutfak sanatlarında geleceğin şef adayı olan öğrencilerimizin saha uygulama gezileri ile işin mutfağında deneyim kazanmaktadırlar. Hatta bazı öğrencilerimizin saha gezileri sonrasında mesleğini daha çok sevdiklerini ve benimsediklerini dile getirmişlerdir. Bu da öğrencilerimize faydalı olması umuduyla yaptığımız uygulamaların amacına ulaştığını göstermektedir" şeklinde açılamalarda bulundu. Öğrencilerin yapılan uygulamalara ilgisinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Kaya, birçok ders kapsamında gezilerin devam edeceğini de dile getirdi. Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Öğr. Gör. Rıfat Pir ise saha uygulama çalışmalarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Turizm Fakültesi olarak geçtiğimiz yıl yüksek katılımla gerçekleştirilen çevrim içi uygulamalarımızla turizm alanından değerli isimleri öğrencilerimizle buluşturarak salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalıştık. Bu yıl, yüz yüze eğitimin başlaması ile öğrencilerimizin ilimize adaptasyon süreçlerini hızlandırmak, turistik destinasyonların ve yemek kültürü ile ilgili ön görüde bulunmaları için derslerimizle ilişkili 'saha uygulamaları' etkinliklerimize başladık. Büyük ilgi gören saha gezilerinden öğrencilerin en yüksek performansla faydalandığını, uygulamanın amacına ulaştığını görmek ve öğrencilerimiz tarafından olumlu yönde geri bildirimlerin olması bundan sonraki etkinliklerimiz için bizleri motive etmektedir. "Yörenin tanıtımı ve uygulamalar açısından önem taşıyan ziyaretleri değerlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek; "Turizm destinasyonlarımızın yerinde tanıtımı ve yöremizin güzelliklerinin öğrencilerimize uygulamalı olarak gösterilmesine devam ediyoruz. En son olarak da Turizm Rehberliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencilerimizin Gastronomi ve Yemek Tarihi dersi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 1'inci sınıf öğrencilerimizin Gastronomi Tarihi dersleri kapsamında Gümüşhanemizin Torul ve Kürtün ilçelerindeki tarihi ve turistik zenginlikler ziyaret edildi. Anadolu coğrafyamızın sahip olduğu doğa, tarih, kültür zenginliği ve çeşitliliği, ülkemizi kültür turizmi alanında iddialı bir konuma taşırken, aynı zamanda ülkemizin kültür mirasını korumak ve yaşatmak için de önemli fırsatlar da sunmaktadır. Bu sebeple de bu fırsatları en iyi şekilde ele alıp, değerlendirmek ve gelecek nesillerimize de aktarmak bizlerin en önemli görevi olmaktadır. Dördüncüsü düzenlenen bu saha uygulama çalışmalarının devamı gelecektir. Saha uygulamaları öğrencilerimize de yol gösterici olabilmektedir. Çünkü birçok öğrencimiz kariyerlerini şimdiden planlamayı sağlarken, kendilerine ilham kaynağı olan saha uygulama çalışmalarından elde ettiği bilgilerle yola çıkmaktadır. Bu sebeple de Turizm Fakültesi'ndeki tüm öğretim elemanlarımızı sürekli bir şekilde devam eden saha uygulama gezilerini en iyi şekilde yönettikleri ve öğrencilerimizin ufuklarını açacak bilgiler sundukları için kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet