Turizm Fakültesi öğrencileri "2. Kariyer Günleri"nde sektörle buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turizm Fakültesi öğrencileri "2. Kariyer Günleri"nde sektörle buluşuyor

24.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:32
Turizm Fakültesi öğrencileri '2. Kariyer Günleri'nde sektörle buluşuyor

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Kariyer Günleri başladı.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Kariyer Günleri başladı. 24 Mart Çarşamba günü de devam edecek olan ve pandemi dolayısıyla çevrim içi ortamda gerçekleştirilen Kariyer Günleri'ne bu yıl da yoğun ilgi vardı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, "İkincisini düzenlemekte olduğumuz Kariyer Günleri etkinliğimize katkılarından dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Betül Demirci'ye, Eskişehir İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Şahin'e, etkinliğimizde yer alan tüm işletmelere, düzenleme ekibimize ve siz kıymetli dinleyicilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Turizm Fakültesi, Türkiye'nin gün geçtikçe gelişen ve büyüyen turizm endüstrisine, kültürel, mesleki ve entelektüel bilgi birikimi yüksek, nitelikli insan gücü yetiştirmektedir. Biz de Türkiye'nin en köklü yükseköğrenim kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi'nin misyonunu ve vizyonunu yaşatmaya çalışan bir fakülte olarak, geçtiğimiz son dört yılda 402 mezun vermiş bulunmaktayız."

"Kariyer Günleri etkinliğimizin büyüyerek ve gelişerek devam etmesini diliyorum"

"Turizm Fakültesi olarak, turizmi ülkemiz ve dünya için oldukça kıymetli bir sektör olarak görüyor ve öğrencilerimizi de bu farkındalıkla yetiştiriyoruz." diyen Emir, konuşmasının devamında etkinlikle ilgili şu bilgilere yer verdi:

"2. Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerimizin sektörle ve çok değerli işletmelerle buluşmasını sağlayarak üniversite sektör iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimize staj imkanı, mezun öğrencilerimize ise iş bulma imkanı sağlanması noktasında Kariyer Günleri etkinliklerini önemsiyor ve siz değerli işletmeleri öğrencilerimizle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin fakültemiz bünyesindeki Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Kariyer Günleri etkinliğimizin büyüyerek ve gelişerek devam etmesini ve önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı koşullarda etkinliğimizi yüz yüze gerçekleştirmeyi temenni ederek tüm katılımcılarımıza ve öğrencilerimize verimli ve keyifli oturumlar diliyorum."

Çevrim içi ortamda gerçekleşen etkinlik süresince İŞKUR, Türkiye'nin önde gelen otel ve restoran zincirleri, turizm ve seyahat acenteleri, eğitim kuruluşları ve organizasyon firmaları, öğrenciler ve yeni mezunlar ile bir araya gelecekler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turizm Fakültesi öğrencileri "2. Kariyer Günleri"nde sektörle buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:33:22. #1.14#
title