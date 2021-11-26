Turizm Fakültesi Dekanlık Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

EYÜP, İSTANBUL (Habermetre) - Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Nefes yapılan törenle görevine başladı.

24 Kasım 2021 Çarşamba günü Turizm Fakültesinde gerçekleşen törenle fakültemiz Dekan Vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Musa Genç görevini Prof. Dr. Eyüp Nefes'e devretti.

Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Musa Genç'e ve dekan yardımcılarına teşekkür ederken Prof. Dr. Eyüp Nefes'e yeni görevinde başarılar diledi.

Törende söz alan Prof. Dr. Musa Genç ise görev yaptığı süre içerisinde birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, Prof. Dr. Eyüp Nefes ise aldığı bu görevi layığıyla yerine getireceğini, Giresun Üniversitesi'nin başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

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