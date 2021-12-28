Turizm Fakültemizden Oleatrıum Zeytin ve Zeytinyağı Müzesine Ziyaret Üniversitemiz Turizm Fakültesi öğrencileri, 23 Aralık 2021 tarihinde Oleatrıum Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.

Yiyecek İçecek Bölümü Seçmeli II. yabancı dil Fransızca I öğrencilerinin Öğretim Elemanı Alev Topçu eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette, Turizm Fakültesi öğrencilerine Kuşadası'nın kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmak ve sektörün içinden profesyonellerle buluşarak farkı bir vizyon kazanmalarını sağlamak amaçlandı.

Sektörde istihdam sağlayacak öğrenciler ile sektörün profesyonellerini buluşturmaya devam edeceklerini belirten Öğretim Elemanı Alev Topçu, ziyarete destek veren Kuşadası Belediyesi Kademe Amirliği'ne, Tusan Hotel Yönetiminden Gürsel Tombul, Gamze Gürer, Ayşe Şerifoğlu ve Turizm Fakültesi İngilizce öğretmeni aynı zamanda ATRO Üyesi Neslihan Hurda'ya teşekkürlerini iletti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet