Turizm derneklerinden "Yangın bölgelerine tatile gidin" çağrısı
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Turizm derneklerinden "Yangın bölgelerine tatile gidin" çağrısı

Turizm derneklerinden 'Yangın bölgelerine tatile gidin' çağrısı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Turizm dernekleri, tatil beldelerinde büyük zarara sebep olan orman yangınlarının ardından "Yangın bölgelerine destek olmak için o beldelere tatile gidin" çağrısında bulundu.

Turizm dernekleri, tatil beldelerinde büyük zarara sebep olan orman yangınlarının ardından "Yangın bölgelerine destek olmak için o beldelere tatile gidin" çağrısında bulundu.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneğinden (ATİD) yapılan açıklamaya göre, turizm dernekleri, tatil beldelerini etkileyen yangının ardından vatandaşlara seslendi.

ATİD Başkanı Birol Akman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük zararla geçen 2020 yılının ardından turizm sektörünün bu sezon da yangınlardan etkilendiğine dikkati çekti.

Sektörün yangınlar sebebiyle yaşadığı krizi atlatmaya çalıştığını belirten Akman, "Bu bölgelere tatile gitmeyi planlayan vatandaşlarımız tatillerini ertelememeli. Gelirlerini turizmden elde eden bu beldelere yapabileceğiniz en iyi yardım bu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da turizm merkezlerinde bulunan tesislerde can ve mal kaybı yaşanmadığını ve turistler açısından bir risk bulunmadığını vurgulayarak, "Bu nedenle gerek yerli gerekse yabancı turistler dünyanın göz bebeği olan Antalya, Muğla, Aydın gibi turizm merkezlerimize gönül rahatlığıyla gelebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu da orman yangınlarının çıktığı bölgelerin hala bir cennet olduğunu belirterek, yöre halkı, turizmciler ve esnafın sıkıntılarını biraz olsun dindirmek için o bölgelerde konaklamaların devam etmesi gerektiğini bildirdi.

"Çevre duyarlılığını artıracağız"

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural ise Kovid-19'un sektöre etkilerine bir de yangınların eklendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Turist rehberleri, bölgedeki tesisler ve işletmelerin ayakta kalabilmesi için vatandaşlarımızın bölgede konaklamaktan kaçınmaması büyük önem taşıyor. TUREB olarak bu dönemde çevre bilincinin artırılması için tüm rehberlerimizi seferber ettik. Bu konuda duyarlılığı daha da artıracağız."

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, kontrol altına alınan yangınların ardından bu bölgelerin yeniden kalkınması için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Vatandaşlar olarak yangından zarar gören esnafımızı, turizm işletmelerimizi yalnız bırakmayalım. Yaralarımızı hep birlikte saralım." ifadelerini kullandı.

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Halil Cenk Gökalp da bu bölgelerin en kısa sürede eskisinden çok daha büyük bir dolulukla sezonu kapatmasını dilediklerini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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