Turizm değerlendirme toplantısı online yapıldı
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Turizm değerlendirme toplantısı online yapıldı

10.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:09
Turizm değerlendirme toplantısı online yapıldı

DÜZCE (İHA) – 2021 yılının Düzce için turizm yılı ilan edilmesinin ardından korona virüs salgını nedeni ile Turizm Değerlendirme toplantısı online olarak ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – 2021 yılının Düzce için turizm yılı ilan edilmesinin ardından korona virüs salgını nedeni ile Turizm Değerlendirme toplantısı online olarak ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzce'de turizm yılı için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy başkanlığında Turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Düzce'de ki turizm alanlarının daha iyi daha dikkatli bir şekilde tanıtılmasının görüşüldüğü toplantıda, Samandere, güzeldere ve Aydınpınar Şelaleleri'nin tanıtımının arttırılması planlandı. Diğer güzide noktalarında tanıtılması için gerekli çalışmalar da yapılacak. - DÜZCE

Turizm değerlendirme toplantısı online yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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