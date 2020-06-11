Turizm'de hazırlıklar tamamlandı
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Turizm'de hazırlıklar tamamlandı

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Oteliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, pandemi sürecinin normale dönmeye başlaması ile birlikte turizm sektöründe de hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Turizm'de hazırlıklar tamamlandı
11.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:58

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Oteliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, pandemi sürecinin normale dönmeye başlaması ile birlikte turizm sektöründe de hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 4 aydır devam eden 'evde-kal' süreci nedeniyle bu yıl insanların tatile daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Özden, "Turizm amaçlı kredi verilmesi ve turizmde kredi kartı taksit sayısının arttırılması, hem sektöre hem de tatil ihtiyacı olan vatandaşlara olumlu yansıyacaktır" dedi.

Korona virüs salgını sonrası birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörünün de ciddi sıkıntıya girdiğini belirten KODER Başkanı Tacettin Özden, "Ülkemiz pandemi sürecini en başarılı şekilde yürüten ülkelerin başında geliyor. Bu süreç turizm sektörünü olduğu gibi evden çıkamayan vatandaşlarımızı da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda hem tatile çıkacaklar için hem de tatil hizmeti veren sektör için getirilen yeni uygulamaların sektördeki durgunluğu gidereceği gibi tatilcilere de ciddi kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz" diyerek tatile çıkanların yeni uygulama ile bütçelerini zorlamadan rahat bir tatil geçirebileceğini söyledi.

Yeni uygulama kapsamında tatil amaçlı kredi taksit sayısının 18'e yükseldiğini belirten Başkan Özden, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09 Haziran 2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildi. Bu kararın iç turizme ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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