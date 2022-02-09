Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler - Haberler
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Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı, Bekir Tosun - Güncel
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Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntülerMUĞLA Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, kış aylarında yüksek rakımlı tepelere yoğun kar yağışı sonrası karpostallık görüntüler ortaya çıktı.

MUĞLA (İHA) - Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler

MUĞLA Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, kış aylarında yüksek rakımlı tepelere yoğun kar yağışı sonrası karpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Fethiye Eren Dağı, Köyceğiz Sandras ve 1900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Geçen yıl büyük bir orman yangını afeti yaşayan Kavaklıdere bölgesi, kış aylarında kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur yaylasında Ocak ve Şubat aylarında yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Bölgeye özellikle hafta sonlarında Muğla'nın diğer ilçelerinde kar üzerinde piknik yapmak için çok sayıda vatandaş geliyor.

1900 rakımlı Gökçukur ve Göktepe dağlarındaki eşsiz kar manzarasını doğasever genç Taner Genel Drone ile görüntüledi. Göktepe zirvesinde bulunan TRT vericilerinin bulunduğu kar kaplı zirveyi Drone kadrajına yansıtan doğasever genç Taner Genel'in görüntüleri binlerce beğeni aldı.

Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler

Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler

Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

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