MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
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MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu

14.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:21

Turizm cenneti Millas flamingolara yuva olduMUĞLA'nın Milas ilçesinde Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı, pembe beyaz görüntüsüyle dikkat çeken flamingoların yuvası oldu.

Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı, pembe beyaz görüntüsüyle dikkat çeken flamingoların yuvası oldu. Bodrum'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında yer alan bölgede yaşayan flamingolar, güzellikleri ile ilgi çekiyor.

Göçmen kuşların önemli uğrak bölgesi olan koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı, pembe beyaz flamingolara ev sahipliği yapıyor. Rüzgardan daha az etkilenen sığ suları tercih eden flamingolar, yaşamaları için şartları uygun bölgeye yerleşirken, güzellikleri ve zerafetleriyle de görenlerin ilgisini çekiyor. Turizmin cenneti Bodrum'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve besin kaynağı açısından zengin 380 hektarlık alanda, flamingoların yanı sıra 80'e yakın farklı kuş türü bulunuyor. Flamingoların yanı sıra pelikan, su tavuğu, yeşilbaş, boz ördek, sakarca, sakarmeke ve kaz gibi kuş türlerinin yer aldığı bölge fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri. Fotoğraf ve doğa tutkunları, gökyüzünün yıldızları arasında yer alan kuş türlerini izleyerek fotoğraflamak için bölgeye akın ediyor.

MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu
MUĞLA Turizm cenneti Millas flamingolara yuva oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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