Turizm Cenneti Çeşme'ye Rekor Yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm Cenneti Çeşme'ye Rekor Yatırım

Turizm Cenneti Çeşme'ye Rekor Yatırım
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin turizm cenneti Çeşme'de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından son iki yılda hayata geçirilen büyük çaplı altyapı yatırımlarıyla Çeşme'nin asırlık sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin turizm cenneti Çeşme'de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından son iki yılda hayata geçirilen büyük çaplı altyapı yatırımlarıyla Çeşme'nin asırlık sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra denizi ve plajlarıyla turizmde markaya dönüşen Çeşme'de, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımların önemini anlattı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile ilçenin altyapısını geliştirmek için Alaçatı Mahallesi'nde 25 milyon lira yatırımla yenilenen 18 nolu terfi merkezini inceleyen Başkan Soyer, ilçede oldukça geniş çaplı altyapı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

"Sorunları çözüme kavuşturuyoruz"

270 kilometrelik içme suyu hattının yenilendiğini, bunun gelecek iki yılda 800 kilometrenin üzerine çıkacağını ifade eden Soyer, "Örneğin şimdi bulunduğumuz 18 numaralı terfi istasyonunda yaptığımız yatırım 25 milyon liranın üzerinde. Bu da terfi istasyonuna basılan, arıtmaya giden suyun patlamasını, yollara pis su saçılmasını engelleyecek bir yatırım. Bir yandan içme suyu kanallarını yeniliyor, bir yandan pis suyu bahçe sulamada, tarımsal sulamada kullanacak hale getirmek üzere arıtma tesisi yapımına başlıyoruz. İki yıl içinde Çeşme'de pis su ile içme suyu sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi. Çeşme'de uzun süredir yaşanan bu sorunu çözüme kavuşturmanın kendilerine nasip olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Çeşme'ye en büyük yatırımı Başkan Soyer yaptı"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, "Çeşme Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde aldı. Biz Çeşme halkı olarak Başkan Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede Çeşme'nin su ve kanal sorununu çözmeye başlamış oluyoruz" dedi.

Denize deşarj sorunu çözülüyor

TOKİ konutlarının bulunduğu Reisdere Mahallesi'ndeki Durmuş Deresi de İZSU tarafından temizlendi. Yine Şifne Mahallesi'nde bulunan Bağlar Deresi'nin denize deşarj olduğu noktada 350 metre uzunluğunda betonarme kanal yapılacak. Planlanan yatırımın hayata geçmesinin ardından çevre kirliliğine neden olan sorun İZSU tarafından çözüme kavuşturulmuş olacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Ebru Gündeş İlker Kaleli
Spor Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizm Cenneti Çeşme'ye Rekor Yatırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:47:12. #1.16#

title