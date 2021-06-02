Turizm Cenneti Çeşme'ye Rekor Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin turizm cenneti Çeşme'de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından son iki yılda hayata geçirilen büyük çaplı altyapı yatırımlarıyla Çeşme'nin asırlık sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin turizm cenneti Çeşme'de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından son iki yılda hayata geçirilen büyük çaplı altyapı yatırımlarıyla Çeşme'nin asırlık sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra denizi ve plajlarıyla turizmde markaya dönüşen Çeşme'de, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımların önemini anlattı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile ilçenin altyapısını geliştirmek için Alaçatı Mahallesi'nde 25 milyon lira yatırımla yenilenen 18 nolu terfi merkezini inceleyen Başkan Soyer, ilçede oldukça geniş çaplı altyapı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

"Sorunları çözüme kavuşturuyoruz"

270 kilometrelik içme suyu hattının yenilendiğini, bunun gelecek iki yılda 800 kilometrenin üzerine çıkacağını ifade eden Soyer, "Örneğin şimdi bulunduğumuz 18 numaralı terfi istasyonunda yaptığımız yatırım 25 milyon liranın üzerinde. Bu da terfi istasyonuna basılan, arıtmaya giden suyun patlamasını, yollara pis su saçılmasını engelleyecek bir yatırım. Bir yandan içme suyu kanallarını yeniliyor, bir yandan pis suyu bahçe sulamada, tarımsal sulamada kullanacak hale getirmek üzere arıtma tesisi yapımına başlıyoruz. İki yıl içinde Çeşme'de pis su ile içme suyu sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi. Çeşme'de uzun süredir yaşanan bu sorunu çözüme kavuşturmanın kendilerine nasip olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Çeşme'ye en büyük yatırımı Başkan Soyer yaptı"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, "Çeşme Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde aldı. Biz Çeşme halkı olarak Başkan Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede Çeşme'nin su ve kanal sorununu çözmeye başlamış oluyoruz" dedi.

Denize deşarj sorunu çözülüyor

TOKİ konutlarının bulunduğu Reisdere Mahallesi'ndeki Durmuş Deresi de İZSU tarafından temizlendi. Yine Şifne Mahallesi'nde bulunan Bağlar Deresi'nin denize deşarj olduğu noktada 350 metre uzunluğunda betonarme kanal yapılacak. Planlanan yatırımın hayata geçmesinin ardından çevre kirliliğine neden olan sorun İZSU tarafından çözüme kavuşturulmuş olacak.

Kaynak: Habermetre