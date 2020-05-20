Turizm cenneti Bozcaada sokaklarında bandolu coşku
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Turizm cenneti Bozcaada sokaklarında bandolu coşku

ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde bando takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sokak sokak dolaşıp marş çaldı.

Turizm cenneti Bozcaada sokaklarında bandolu coşku
20.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:30

ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde bando takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sokak sokak dolaşıp marş çaldı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Ada halkından oluşan 20 kişilik bando takımı, Bozcaada'nın sokaklarında dolaşıp marşlar çaldı. Vatandaşlar da sokaklarda ve evlerinde, ellerinde Türk bayraklarıyla bu coşkuya ortak oldu. Etkinlik sırasında bando takımı maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, etkinlik öncesi bando takımına tatlı ikramında bulundu.

Kaymakam İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz ve protokol üyeleri bando takımını feribot iskelesi önünde alkışlarla karşıladı.Vatandaşlar, Bozcaada bando takımının etkinliğini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs etiketiyle paylaştı.Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Adanın gençleri yıllar sonra böyle bir şeye imza atması bizleri de çok mutlu etti" dedi. Bando takımının majörü Alaybey Mahallesi Muhtarı Emin Meral ise, "Biz adada eczacısı, esnafı, berberi, muhtarı hepimiz toplandık. Böyle bir bando takımı oluşturmaya karar verdik. Çok da güzel oldu" diye konuştu.Bando takımında yer alan berber Ümit Kahyaoğlu ise, "İlkokul, ortaokul ve lise yıllarda bando takımında yer alan öğrenciler sayesinde oldu. Hepimiz bir araya geldik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda böyle bir organizasyon yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Restoran işletmecisi Mustafa Boruzan ise, "Bu bando takımı bizim kültürümüzde var. Bu kültürün bitmemesi için, bu kültürü yaşatmak için Bozcaada bando takımını kurduk. Adada vatandaşından, esnafına herkes katkıda bulundu. Mutluyuz ve memnunuz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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